Депутат Мосгордумы Киселева: бюджет столицы 2021 года ориентирован на социальную сферу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева рассказала, что проект столичного бюджета на 2021 и последующие годы предусматривает направление достаточного количества средств на развитие соцсферы и помощь незащищенным группам горожан. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Киселевой, больше половины расходов бюджета города в 2021 году направят на соцсферу, причем это касается не только выплат, но и создания инфраструктуры.
"Будет продолжено строительство спортивных объектов", – пояснила парламентарий.
Она рассказала, что москвичи все больше внимания уделяют спорту, подчеркнув, что сейчас инвестиции в здоровье очень важны.
Также депутат сообщила, что власти столицы продолжат возведение новых учреждений соцсферы, будут строиться детские сады, школы, поликлиники, больничные корпуса, а также спортивные, культурные объекты. На данные цели выделят более 95 миллиардов рублей.
"Говоря о социальной сфере, мы прежде всего думаем о поддержке пенсионеров, семей с детьми, льготников. В будущем году увеличится минимальная пенсия москвичей, добавятся выплаты детям войны, все существующие льготы сохранятся", – подчеркнула Киселева.
Парламентарий также сообщила, что на программу "Спорт Москвы" в 2021 году будет выделено более 57 миллиардов рублей. Киселева пояснила, что программа предусматривает возведение стадионов, центров подготовки спортсменов, а также создание физкультурных центров для всех категорий граждан.
"Москвичи берут напрокат самокаты, велосипеды, роликовые коньки и едут кататься в парк. Или просто выходят на пробежку. Поэтому развитие зеленых зон города остается нашим приоритетом", – отметила парламентарий.
Она добавила, что это важно как для экологического благополучия мегаполиса, так и для улучшения качества жизни горожан. Уточняется, что в 2021 году на охрану окружающей среды выделят более 14 миллиардов рублей, на парковые зоны и музеи-заповедники – около 18 миллиардов. Кроме того, проект бюджета предусматривает выделение более 2 миллиардов рублей на создание и благоустройство парковых зон и озеленение.
Ранее Киселева отметила важность развития велосипедной инфраструктуры в столице. По ее словам, этот сезон велопроката в столице можно назвать очень удачным.
Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена
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