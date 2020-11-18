Депутат МГД Киселева: более 5 тыс очередников в Москве могут получить жилье в 2021 году

18:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 5 тысячи очередников могут получить жилье в столице в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы Марию Киселеву.
Она заявила, что в настоящий момент свыше 50 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий. В связи с этим, по словам Киселевой, ей было важно знать, какая сумма заложена в следующем году на решение этой проблемы.
"Очередь сокращается не только благодаря денежным вложениям, но и натуральному предоставлению квартир. Это означает, что порядка 5 тыс семей ежегодно могут улучшить жилищные условия", – подчеркнула Киселева.
Депутат МГД отметила, что часть очередников получат квартиры по программе реновации. Киселева подчеркнула, что те, кто ожидает расселения из пятиэтажных домов и кто стоит в очереди на квартиру, могут получить жилплощадь раньше.
По словам депутата МГД, она будет соответствовать норме в 18 квадратных метров на человека. Киселева подчеркнула, что если полученная квартира будет меньше установленной площади, то семья сохраняет место в очереди на получение жилья.
Она отметила, что с такой концепцией и таким подходом проблема очередников полностью может быть решена за 10–12 лет.
"Это как раз совпадет с планируемым завершением программы реновации. Да, срок не самый короткий, однако я уверена, что москвичи будут рады въехать в новые квартиры в современных домах", – заявила Киселева.
Ранее стало известно, что в Москве с начала программы реновации демонтировали 33 жилых дома. Сообщалось, что люди, которые там проживали, уже получили квартиры в новых зданиях.
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