Депутат МГД Николаева: в бюджете-2021 предусмотрена поддержка для всех категорий москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева назвала заложенные в бюджет столицы расходы сбалансированными. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, обсуждаемый финансовый план имеет четкую социальную направленность. Она отметила, что в бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов предусмотрены выплаты и пособия для семей с детьми, пенсионеров и иных льготных категорий населения.

В частности, речь идет о прямых денежных выплатах семьям с детьми в размере 63,5 миллиарда рублей и старшему поколению в размере 188,8 миллиарда рублей.

"Заложен рост зарплаты в бюджетной сфере. При этом сохраняется высокий уровень инвестиций города в реальный сектор, что позволит не допустить роста безработицы; в развитие инфраструктуры и помощь бизнесу, предпринимателям. Таким образом, бюджет предусматривает механизмы прямой или опосредованной соцподдержки для всех категорий москвичей", – добавила Николаева.

Депутат Мосгордумы отметила, что проект бюджета уже утвержден в первом чтении. Сейчас проводится экспертная проработка предлагаемых изменений. Николаева также подчеркнула, что более половины расходов отведены на социальные нужды, а именно на здравоохранение и образование, культуру, спорт и науку.

"В полной мере финансируются и индексируются выплаты в денежной и натуральной форме – доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, на лекарственное обеспечение и многие другие. На это в бюджете заложено 529 миллиардов рублей", – добавила депутат.

Москва сохранит обязательства по строительству инфраструктуры, развитию транспорта и реализации программы реновации. Николаева объяснила важность продолжения данных проектов как нуждами москвичей, так и необходимостью задействовать производство.

Депутат Мосгордумы напомнила, что из-за пандемии коронавируса столичные власти предоставили множественные льготы предпринимателям. Они затронули субъекты малого и среднего предпринимательства. В городе также расширили возможности для получения субсидий – их выплачивают гостиничному бизнесу, социальным предприятиям и ряду других учреждений. Расходы на эти цели Николаева назвала важными для стабильности и экономической устойчивости Москвы.

Накануне депутат Мосгордумы, директор школы № 2098 Надежда Перфилова заявила, что в бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов заложено повышение заработной платы учителям. Рост составит 3,7%.

