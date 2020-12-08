В Москве сдали первый миллион "квадратов" по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По программе реновации в Москве уже построили более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что за все время реализации проекта было построено 80 жилых домов, 62 из которых переданы под заселение.

При этом, по его словам, в городе продолжается строительство новых объектов. Для этих целей подобраны 472 стартовые площадки.

"В настоящее время ведется строительство еще 173 домов по программе площадью 2,6 миллиона квадратных метров, проектируется 100 объектов на 1,8 миллиона квадратных метров. Это позволит нам обеспечить непрерывное волновое переселение всех участников программы", – заключил Бочкарев.

Ранее в столичном районе Богородское было завершено строительство жилого дома на 96 квартир в рамках программы реновации. Новый дом рассчитан на 96 квартир.

