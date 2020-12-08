В Москве сдали первый миллион "квадратов" по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
По программе реновации в Москве уже построили более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что за все время реализации проекта было построено 80 жилых домов, 62 из которых переданы под заселение.
При этом, по его словам, в городе продолжается строительство новых объектов. Для этих целей подобраны 472 стартовые площадки.
"В настоящее время ведется строительство еще 173 домов по программе площадью 2,6 миллиона квадратных метров, проектируется 100 объектов на 1,8 миллиона квадратных метров. Это позволит нам обеспечить непрерывное волновое переселение всех участников программы", – заключил Бочкарев.
Ранее в столичном районе Богородское было завершено строительство жилого дома на 96 квартир в рамках программы реновации. Новый дом рассчитан на 96 квартир.
Собянин: более 28 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: