Новый дом по программе реновации возведут в Западном Дегунине в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Западное Дегунино планируют возвести еще один жилой дом по программе реновации, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Западное Дегунино по адресу улица Талдомская напротив владения 1 в следующем году введут жилой дом для расселения по программе реновации", – отметил руковолитель департамента Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что специалисты на 80% завершили установку монолитных конструкций здания, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Новостройка будет состоять из пяти секций переменной этажности от 6 до 16 этажей.

На первых этажах дома предусмотрены нежилые помещения. В вестибюле разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую, зону почтовых ящиков.

Здание оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Территорию возле дома благоустроят и озеленят.

Ранее Загрутдинов рассказал, что на юго-востоке столицы планируется возвести 30 домов по программе реновации. Общая площадь данной недвижимости составит более 600 тысяч квадратных метров. По его словам, с момента старта программы реновации в округе возвели 12 домов, 9 из которых переданы под заселение.