Стартовый дом по программе реновации построят в районе Филевский Парк

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Стартовый дом по программе реновации возведут на улице Большой Филевской, здание планируют оформить в спокойных пастельных тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточняется, жилой дом площадью около 17 тысяч квадратных метров построят по адресу Филевский парк, улица Большая Филевская, владение 6.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что у здания будет три подъезда разной этажности.

"Каждый из них будет облицован клинкерной плиткой разных оттенков. Благодаря такому решению авторы проекта смогли не только визуально разнообразить среду, не конфликтуя с ней, но и сделали здание более динамичным. На фасадах также разместят корзины для кондиционеров", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В Москомархитектуре отметили, что на первом этаже дома разместятся помещения общественного назначения.



"Фасады будут облицованы клинкерной плиткой в бежевых тонах, над оконными проемами применят металлические панели. Корзины под кондиционеры выполнят в виде декоративных металлических решеток, интегрированных в общее стилистическое решение", – говорится в сообщении пресс-службы.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман ранее сообщил, что в Москве для расселения по программе реновации передано 13 новостроек с начала текущего года. Общая площадь недвижимости составляет свыше 115 тысяч квадратных метров. Новые дома находятся в 11 районах шести округов Москвы: 5 новостроек возведено на востоке, по 2 – на севере, юго-востоке и юго-западе, по 1 – на юге и северо-западе города. Все дома расположены рядом с объектами инфраструктуры и соответствуют высоким стандартам программы.