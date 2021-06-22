В районе Филевский Парк первые семьи получили квартиры по реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Филевский Парк ключи от новых квартир по программе реновации получили первые две семьи. Меньше месяца назад там началось расселение трех домов, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Жители домов на Большой Филевской улице, 8, корпусе 2, и Новозаводской улице, 8/8, корпусах 5 и 6, переедут в новостройку в Береговом проезде. Уже 65 человек получили предложения равнозначных квартир. С новым жильем для переезда за неполный месяц определился 51 человек из 16 семей", – рассказал он.

По словам главы ведомства, в департаменте уже приступили к оформлению соответствующих документов. Шесть человек из двух семей уже заключили договоры и получили ключи от новых квартир.

В районе Филевский Парк новое жилье в рамках программы реновации получат 6,5 тысячи человек из 2,1 тысячи семей, которые проживают в 35 домах.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.