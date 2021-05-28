Дом по программе реновации в ЮАО передадут под заселение до конца года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Многоквартирный дом, построенный по программе реновации в районе Бирюлево Восточное на юге столицы, передадут под заселение до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, в новостройку, расположенную по адресу улица Загорьевская, дом 2, переедут жители трех пятиэтажных домов из поселка Загорье.
"До 2024 года в рамках первого этапа программы в районе Бирюлево Восточное запланировано начать расселение около 2 тысяч человек", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Дом рассчитан на 108 квартир. Помещения на первом этаже будут отданы под общественные нужды. На прилегающей территории оборудуют детские площадки и места для отдыха.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что список стартовых площадок по программе реновации увеличился на 13 адресов. Это территории, на которых намерены построить новые жилые дома.
Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров. В новостройки переедут девять тысяч участников программы реновации.
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