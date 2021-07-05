Первые кварталы реновации будут завершены в Москве в течение двух-трех лет

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Первые проекты кварталов реновации будут завершены в Москве в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как пояснил спикер, сейчас в Москве реализовывается первая волна реновации. Строительство отдельных домов ведется на стартовых площадках во всех округах города.
"В течение двух-трех лет в Москве появятся первые полноценные кварталы, которые мы сможем продемонстрировать как примеры успешной реновации", – пообещал Бочкарев.
Как передает Агентство "Москва", программа будет реализована при помощи концепции международных архитектурных бюро. Бочкарев пояснил, что реновация позволяет изменить в лучшую сторону городской ландшафт.
"В рамках программы большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств. Также мы провели международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации", – сообщил заммэра.
Он добавил, что победители конкурса внесут в архитектуру кварталов реновации индивидуальный стиль.
Ранее стало известно, что в Головинском районе столицы началось расселение по программе реновации в новый дом на улице Авангардной. Всего в районе планируется расселить 137 домов.
Три здания будут реконструированы, поскольку они представляют культурную и архитектурную ценность. Для обеспечения волнового расселения подобрано 16 стартовых площадок.
Расселение по программе реновации начали в Головинском районе Москвы
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