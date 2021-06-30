Расселение по программе реновации началось в Головинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Головинском районе столицы началось расселение по программе реновации в новый дом на улице Авангардной, сообщает в пресс-служба департамента градостроительной политики.

"Сегодня, 30 июня, приступили к выдаче смотровых ордеров в новостройке на улице Авангардной, дом 10А жителям дома 23, корпуса 1 на улице Смольной. Современное жилье будет предоставлено 119 семьям. Это первое расселение, которое начинается в Головинском районе Москвы", – приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя главы департамента Андрея Валуя.

По его словам, всего на территории САО по программе реновации переезжают жители в семи районах округа.

Валуй добавил, что в Головинском районе планируется расселить 137 домов. Три здания будут реконструированы, поскольку они представляют культурную и архитектурную ценность. Для обеспечения волнового расселения подобрано 16 стартовых площадок.

"Сейчас три дома введено в эксплуатацию, восемь объектов строится или на них в скором времени начнутся монтажные работы, еще четыре здания проектируется, по одной площадке ведется разработка градостроительной документации", – добавил Валуй.

По его словам, до 2024 года включительно в рамках первого этапа программы реновации в Головинском районе планируется начать расселение жителей 18 домов.

28 июня руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что под заселение за первые пять лет реализации программы реновации планируется отдать 308 домов.

Загрутдинов также отметил, что скорость и объем строительства жилья по программе реновации в ближайшие годы будут расти.

Ранее стало известно, что жилой дом на 240 квартир в Зеленоградском районе Крюково будет введен в эксплуатацию по программе реновации столичного жилфонда в 2022 году.

