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Город

16:34

Дом на 234 квартиры построят в Нижегородском районе Москвы

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Нижегородском районе появится дом по программе реновации на 234 квартиры. Сдать в эксплуатацию его планируется в 2022 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"По адресу Нижегородская улица, владение 76, ведется строительство дома для расселения по программе реновации", – уточнил специалист.

По словам Загрутдинова, на данный момент завершены монолитные конструкции строения. Также производится черновая отделка помещений и обустройство внутренних инженерных коммуникаций.

Жилой дом будет трехсекционным, его построят по индивидуальному проекту. Фасады здания отделают трехслойными стеновыми панелями, а облицуют пиленым керамическим кирпичом.

Первый этаж дома останется нежилым, поскольку там предусмотрены помещения для заведений товаров и услуг. В вестибюле жилой части разместят комнату для колясок, помещение для консьержа, а также технические помещения и почтовые ящики.

Согласно стандартам программы реновации, придомовую территорию у жилого дома благоустроят. В плане предусмотрено озеленение и установка детской и спортивной площадок. Кроме того, в распоряжении жителей будут плоскостная парковка и подземная одноуровневая стоянка.

Ранее столичные власти рассказали о строительстве дома по программе реновации на Новочеремушкинской улице. В здании оборудуют 201 квартиру, а для удобства жителей предусмотрена подземная парковка с контрольно-пропускным пунктом.

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