Дом на 234 квартиры построят в Нижегородском районе Москвы

16:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Нижегородском районе появится дом по программе реновации на 234 квартиры. Сдать в эксплуатацию его планируется в 2022 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"По адресу Нижегородская улица, владение 76, ведется строительство дома для расселения по программе реновации", – уточнил специалист.
По словам Загрутдинова, на данный момент завершены монолитные конструкции строения. Также производится черновая отделка помещений и обустройство внутренних инженерных коммуникаций.
Жилой дом будет трехсекционным, его построят по индивидуальному проекту. Фасады здания отделают трехслойными стеновыми панелями, а облицуют пиленым керамическим кирпичом.
Первый этаж дома останется нежилым, поскольку там предусмотрены помещения для заведений товаров и услуг. В вестибюле жилой части разместят комнату для колясок, помещение для консьержа, а также технические помещения и почтовые ящики.
Согласно стандартам программы реновации, придомовую территорию у жилого дома благоустроят. В плане предусмотрено озеленение и установка детской и спортивной площадок. Кроме того, в распоряжении жителей будут плоскостная парковка и подземная одноуровневая стоянка.
Ранее столичные власти рассказали о строительстве дома по программе реновации на Новочеремушкинской улице. В здании оборудуют 201 квартиру, а для удобства жителей предусмотрена подземная парковка с контрольно-пропускным пунктом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: