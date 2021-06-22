Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом по программе реновации построят на Новочеремушкинской улице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Здание возведут по адресу Новочеремушкинская улица, владение 56, корпус 3. В нем будет 201 квартира. Стены первого этажа облицуют стеклофибробетонными панелями, а со второго этажа будут смонтированы керамогранитные плиты. Для удобства жителей создадут подземную парковку с контрольно-пропускным пунктом и видеонаблюдением.

"Программа реновации дает возможность жителям ветхих пятиэтажек получить комфортное жилье в современных новостройках. Немаловажное преимущество программы заключается в том, что новые квартиры москвичам будут предоставляться в том же районе", – добавил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ранее сообщалось, что в районе Филевский Парк ключи от новых квартир по программе реновации получили первые две семьи. Меньше месяца назад там началось расселение трех домов.

Всего в этом районе новое жилье в рамках программы реновации получат 6,5 тысячи человек из 2,1 тысячи семей, которые проживают в 35 домах.

