Попов: Общедворовую инфраструктуру нужно предусматривать еще на этапе проектирования домов

Фото: Москва 24/Александра Маликова

Людям, которые переселяются в новостройки по программе реновации, необходима не просто крыша над головой, а комфортные условия проживания в целом, с учетом социальной инфраструктуры. Создание социальной инфраструктуры застройщики должны учитывать еще на этапе проектирования. Таким мнением поделился журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов.

По его словам, не должно быть ситуаций, когда в доме, например, 300 квартир, а парковочных мест в 10 раз меньше.

"Необходимо иметь в виду, что горожане должны получить не только жилые квадратные метры, но и комфортные условия проживания – зеленые дворы, безопасные и комфортные детские площадки, тротуары и пандусы для маломобильных граждан", – считает он.

С ним согласен и депутат Мосгордумы, сопредседатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов. Он отметил, что москвичи, которые переселяются в новые просторные квартиры с готовы ремонтом, нужны "полноценные жилые кварталы со всем необходимым в шаговой доступности".

Как уточнил Евгений Попов, на данный момент он разрабатывает так называемый Национальный стандарт, призванный повысить социальной благополучие граждан. Журналист предлагает усилить контроль за застройщиками, обеспечить равные возможности горожан для доступа к объектам социальной инфраструктуры независимо от их доходов и социального статуса.

Среди прочего он предлагает повысить минимальный размер оплаты труда, решить проблему свалок и наладить переработку отходов.

Ранее Попов заявил, что для достижения целей, обозначенных Владимиром Путиным на XX съезде партии "Единая Россия", необходимо повышение качества жизни граждан.

В связи с этим журналист предложил разработать Национальный стандарт благополучия. Речь про базовый доход и набор услуг, которыми должен быть обеспечен каждый житель без исключения.

