Дом на 240 квартир будет введен в эксплуатацию в Зеленограде в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации
Жилой дом на 240 квартир в Зеленоградском районе Крюково будет введен в эксплуатацию по программе реновации столичного жилфонда в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, ссылаясь на слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.
"В районе Старое Крюково Зеленограда по адресу Георгиевский проспект, корпус 1936, в следующем году будет введен жилой дом на 240 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", – заявил Загрутдинов.
Отдельно подчеркивается, что трехсекционная постройка площадью почти 14 тысяч квадратных метров возводится по индивидуальному проекту. Во внешней отделке зданий используется система вентилируемого фасада с использованием белых, серых, а вместе с ними ярких цинково-желтых и бежево-красных фиброцементных плит. Первый этаж будет облицован темно-серым кирпичом, а на входные группы оформят витражным остеклением. Также на фасадах зданий будут установлены корзины для кондиционеров.
Кроме того, проект предусматривает наличие в каждой секции вестибюля, лифтового холла, помещения дежурного, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны для размещения почтовых ящиков и технических помещений. Во всех квартирах остеклят балконы и лоджии, а пять квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов, отметили в пресс-службе.
"Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территорию вблизи жилых корпусов благоустроят и озеленят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе Москвы построят дом на 234 квартиры.
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