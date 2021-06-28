Более 300 домов передадут под заселение в первые пять лет действия реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

308 домов планируется отдать под заселение за первые пять лет реализации программы реновации. Об этом сообщает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Перед нами стоит задача с момента старта программы реновации до 2023 года передать под заселение 308 домов общей площадью порядка 4,5 миллиона квадратных метров. Это позволит 160 тысячам москвичей переехать в новые квартиры", – заявил глава ведомства.

Загрутдинов также отметил, что скорость и объем строительства жилья по программе реновации в ближайшие годы будут расти.

"Мы планируем ежегодно сдавать не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Благодаря этому с каждым годом объемы переселения будут расти. В этом году такие темпы строительства позволят начать переселение около 30 тысячам жителей, в следующем – 43 тысячам, а в 2023 году – примерно 55 тысячам", – также добавил Рафик Загрутдинов.

Первые сто домов по программе реновации в Москве расселили в середине июня, а половину из них уже демонтировали. На сегодня 40 тысяч москвичей из 274 домов переезжают в новые квартиры, на стадии проектирования и строительства находятся еще 288 объектов, сообщают в ведомстве.

Ранее стало известно, что жилой дом на 240 квартир в Зеленоградском районе Крюково будет введен в эксплуатацию по программе реновации столичного жилфонда в 2022 году.

