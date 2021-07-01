Девять новостроек в Москве передали под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что уже девять новых домов передано под заселение по программе реновации в столице.

"Таким образом, сегодня участники программы переселяются уже в 107 домов из 118 построенных", – отметил он.

На сегодняшний день расселяются 43,3 тысячи москвичей из почти 300 старых домов. 32,4 тысячи человек уже переехали в новые квартиры.

Бочкарев подчеркнул, что при этом в Москве продолжается строительство 174 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров, а еще 117 новостроек находятся на стадии проектирования.

28 июня руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что под заселение за первые пять лет реализации программы реновации планируется отдать 308 домов.

Загрутдинов также отметил, что скорость и объем строительства жилья по программе реновации в ближайшие годы будут расти.

