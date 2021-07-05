Дом по программе реновации в Люблине введут в эксплуатацию до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2021 года в столичном районе Люблино введут в эксплуатацию дом на 324 квартиры, построенный по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время завершаются фасадные работы, ведутся отделочные работы жилой части и технических помещений, началось благоустройство придомовой территории. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – пояснил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Как рассказали в пресс-службе, цоколь и первый этаж здания на Ставропольской улице облицуют клинкерной плиткой, а остальную часть здания – пиленым кирпичом. На фасадах будут установлены короба для кондиционеров.

Шесть из 324 квартир оборудуют всем необходимым для маломобильных жильцов, в них будет увеличена ширина коридоров. Первый этаж здания будет предназначен для коммерческих организаций: магазинов, спортзалов, детских секций и так далее. В доме установят лифты грузоподъемностью 1 400 килограммов, системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

В рамках благоустройства дворовой территории рядом с домом построят детскую и спортивную площадки, высадят деревья, кустарники и цветы.

Загрутдинов добавил, что в рамках программы реновации в Люблине планируют возвести семь детских садов, четыре школы, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также детскую поликлинику.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Соколиная Гора началось строительство дома по программе реновации. Двухсекционное здание, которое расположится по адресу Гаражная улица, владение 3, возведут по индивидуальному проекту.

