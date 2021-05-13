Петр Толстой проинспектировал дом в Люблине, построенный по программе реновации

Фото: /Александр Чикин
Глава рабочей группы Госдумы по защите прав москвичей при реализации проекта реновации Петр Толстой проинспектировал новостройку, возведенную по программе реновации. Здание находится по адресу Люблинская, дом 111Б.
Толстой осмотрел холл новостройки и посетил квартиру. Депутат отметил качество отделки жилья и его планировку.
"Мы посмотрели большую трехкомнатную квартиру: два санузла, просторная кухня, большие окна. Это действительно новый стандарт жизни, другое качество жизни. Я бы очень хотел, чтобы жители района Люблино, которые переедут в новые дома, убедились в том, что программа реновации работает, город все свои обязательства выполняет", – сказал Толстой.
Также он отметил, что рядом с новостройкой уже обустроили детскую площадку и зеленый двор.
По его словам, новая волна реновации в Москве должна стать еще более масштабной.
"Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил – все ждут возможности как можно быстрее переехать", – подчеркнул депутат.
Программа реновации в Юго-Восточном округе коснется 164 тысяч жителей. Планируется, что 34 тысячи горожан смогут переехать в новые квартиры к 2024 году.
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что всего с начала реализации программы в столице было введено 112 жилых домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Еще 274 дома общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в САО, СВАО, ВАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО и СЗАО. Первыми заветные ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.
"Это наш город": в Москве демонтировали 50 старых домов по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: