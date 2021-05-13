Петр Толстой проинспектировал дом в Люблине, построенный по программе реновации

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Глава рабочей группы Госдумы по защите прав москвичей при реализации проекта реновации Петр Толстой проинспектировал новостройку, возведенную по программе реновации. Здание находится по адресу Люблинская, дом 111Б.

Толстой осмотрел холл новостройки и посетил квартиру. Депутат отметил качество отделки жилья и его планировку.

"Мы посмотрели большую трехкомнатную квартиру: два санузла, просторная кухня, большие окна. Это действительно новый стандарт жизни, другое качество жизни. Я бы очень хотел, чтобы жители района Люблино, которые переедут в новые дома, убедились в том, что программа реновации работает, город все свои обязательства выполняет", – сказал Толстой.

Также он отметил, что рядом с новостройкой уже обустроили детскую площадку и зеленый двор.

По его словам, новая волна реновации в Москве должна стать еще более масштабной.

"Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил – все ждут возможности как можно быстрее переехать", – подчеркнул депутат.

Программа реновации в Юго-Восточном округе коснется 164 тысяч жителей. Планируется, что 34 тысячи горожан смогут переехать в новые квартиры к 2024 году.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что всего с начала реализации программы в столице было введено 112 жилых домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Еще 274 дома общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики сообщили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в САО, СВАО, ВАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО и СЗАО. Первыми заветные ключи от новых квартир получат жители районов Богородское, Западное Дегунино, Восточное Измайлово и Тимирязевского.

