В Москве 15 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в январе – марте

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С января по март текущего года в столице ввели в эксплуатацию 15 жилых домов на 6,3 тысячи человек, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
"В I квартале 2021 года по программе реновации на территории семи административных округов введено в эксплуатацию 15 новостроек. Их общая площадь составляет около 170 тысяч квадратных метров. Этих площадей достаточно, чтобы начать переселение 6,3 тысячи человек", – рассказал глава департамента Сергей Левкин.
Он уточнил, что новостройки были введены в эксплуатацию в Восточном, Северо-Западном, Северном, Южном, Западном, Северо-Восточном и Юго-Восточном округах столицы.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, всего с начала реализации программы в столице было введено 112 жилых домов общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Еще 274 дома общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики объявили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.
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