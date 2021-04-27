Новые квартиры получат 4,7 тыс жителей Перова по программе реновации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 2024 года 4,7 тысячи жителей района Перово смогут переехать в новые квартиры на первом этапе программы реновации. Это позволят сделать 11 стартовых площадок, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
"Сейчас на пяти объектах ведется разработка проектной документации, четыре дома строятся и еще две новостройки уже введены в эксплуатацию", – сказал Левкин.
Уточняется, что в Перове всего находятся 15 стартовых площадок, 196 домов подлежат расселению.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики объявили, что с апреля по июнь 2021 года в эксплуатацию сдадут 22 новостройки по программе реновации. Речь идет о домах в восьми административных округах Москвы.
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