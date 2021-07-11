Власти Москвы не стали отменять из-за COVID-19 планы по стройкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти не стали отменять из-за коронавируса планы по стройкам и благоустройству, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы в этом году никаких планов отменять не стали, даже притормаживать не стали. Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что работы, возможно, ведутся не в таком масштабе, как в предыдущие годы, однако все достаточно серьезно.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве не планируют приостанавливать или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

Вице-мэр также сообщил, что столичные власти начали работу над проектом нового генплана столицы, работа идет уже несколько месяцев. Бочкарев назвал задачей нового генплана перенос акцента на создание мест приложения труда, причем необязательно в виде заводов и фабрик.

По его словам, в основу нового главного градостроительного документа столицы должно лечь функционирование территорий на основе экономического моделирования. Главный вызов сегодня – это сформировать правильные принципы разработки генплана.

