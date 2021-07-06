В Москве с начала июля ввели в эксплуатацию 10 новостроек по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столице с начала июля 2021 года ввели в эксплуатацию 10 новых домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в рамках программы на сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 128 домов мощностью 1,7 миллиона квадратных метров. Под заселение передали 107 домов. Стартовало расселение 43,5 тысячи жителей из 290 домов, из них 33,8 тысячи москвичей уже получили ключи от новых квартир.
Бочкарев добавил, что 166 домов мощностью 2,6 миллиона квадратных метров сейчас находится в стадии строительства, 135 новостроек на 2,7 миллиона квадратных метров проектируется. Также в рамках программы демонтировано 56 старых домов.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что первые проекты кварталов реновации будут завершены в столице в течение ближайших двух-трех лет. Программу реализуют при помощи концепции международных архитектурных бюро.
"Это наш город": 30 тыс москвичей переедут в дома по программе реновации до конца года
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