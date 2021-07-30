Четыре промзоны в СЗАО реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Северо-Западном административном округе столицы реорганизуют четыре промзоны, которые расположены в районах Южное Тушино, Хорошёво-Мнёвники и Щукино. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что благодаря реализации проекта на месте бывших промзон появятся современные общественно-деловые пространства и будут созданы новые рабочие места.

"Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 миллиона квадратных метров, будет создано порядка 17,5 тысячи новых рабочих мест", – приводятся в материале слова Ефимова.

По его словам, общая площадь развития территорий бывших промзон в округе составит свыше 93 гектаров.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров рассказал, что реализация программы поможет создать в СЗАО более 26 тысяч квадратных метров производственных площадей, 540 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки и 900 тысяч квадратных метров жилья.

"Уже известна дата окончания работ по одному из проектов – бывшая промзона Октябрьское поле полностью преобразится до конца 2026 года", – отметил он.

Ранее сообщалось, что бывшую промзону на Бережковской набережной планируют реорганизовать. Проект решения о комплексном развитии территории уже одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы.

Реализация проекта обеспечит городу 12,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, там планируют построить 660 тысяч квадратных метров недвижимости.