В Тимирязевском районе более 80 семей получили новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году в Тимирязевском районе новые квартиры по программе реновации получили более 80 семей. Жителям передали три новостройки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году в Тимирязевском районе под заселение передано две новостройки – на Дмитровском шоссе и в Астрадамском проезде. Годом ранее – дом на Тимирязевской улице. За 2021 год новое жилье получили 84 семьи", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Расселять участников программы реновации начали осенью 2020 года. Первые квартиры предложили жителям дома 9, корпуса 2, на улице Всеволода Вишневского. Всего в Тимирязевском районе в программу включено 44 жилых дома.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации.
Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа в 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.
Жителей домов по программе реновации попросят оставить отзыв
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