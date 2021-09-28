Собянин одобрил проекты по созданию рабочих мест за пределами ТТК

13:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал распоряжение, которым одобрил проекты, предполагающие создание 19,5 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда ряду девелоперских проектов, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отметили в пресс-службе.
Инвесторы взяли на себя обязательства по возведению промышленных, деловых и социальных объектов. Общий объем инвестиций в проекты составит более 25 миллиардов рублей.
Почти 9,5 тысячи рабочих мест создаст группа компаний "ПИК": так, на Зеленодольской улице и на территории бывшей промзоны Бутово появятся торговые центры, а на Заречной и Озерной улицах, во 2-м проезде Перова Поля возведут деловые центры.
Группа компаний "Капитал Груп" создаст 7,2 тысячи мест приложения труда. Это станет возможно благодаря промышленным паркам и комплексам в деревнях Крекшино и Давыдково, а также в Зеленограде. На Ярцевской улице появится многофункциональный общественно-деловой центр.
Между тем ГК "Пионер" построит бизнес-парк "Останкино" в районе станции метро "Бутырская", а также школу и детский сад во 2-м Котляковском переулке. АО "Специализированный застройщик "Метромаш", в свою очередь, создаст многофункциональный офисно-торговый центр на Тагильской улице, а компания "Стройэкспорт" – общеобразовательную школу на улице Берзарина.
Уточняется, что программа стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК, созданная в 2019 году и расширенная в 2020-м, позволит обеспечить сбалансированную застройку новых районов Москвы, снизить дефицит рабочих мест, а также сократить маятниковую миграцию внутри города.
Ранее стало известно, что в рамках программы "Индустриальные кварталы" будет реорганизован еще один участок бывшей промзоны Кунцево. В проект планируется инвестировать почти 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект, предположительно, превысит 1,5 миллиарда рублей в год.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реорганизация промзоны позволит создать 4,5 тысячи рабочих мест.
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