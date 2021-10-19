Территорию бывшей промзоны Южный порт реорганизуют

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Территорию бывшей промзоны Южный порт на юго-востоке столицы реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на этом месте планируется построить объекты производственного и общественно-делового назначения, которые обеспечат свыше девяти тысяч новых рабочих мест.
"В реорганизацию территории площадью 18 гектаров вложат 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 миллиардов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, инвесторы построят 426 тысяч квадратных метров недвижимости.
"Предельный срок реализации проекта с момента заключения договора о комплексном развитии территории составит не более 11 лет", – отметил Прохоров.
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит Москве получить порядка 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.
На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят поликлиники, школу и детсады
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: