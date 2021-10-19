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Город

09:08

Территорию бывшей промзоны Южный порт реорганизуют

город

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Территорию бывшей промзоны Южный порт на юго-востоке столицы реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этом месте планируется построить объекты производственного и общественно-делового назначения, которые обеспечат свыше девяти тысяч новых рабочих мест.

"В реорганизацию территории площадью 18 гектаров вложат 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 миллиардов рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, инвесторы построят 426 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Предельный срок реализации проекта с момента заключения договора о комплексном развитии территории составит не более 11 лет", – отметил Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит Москве получить порядка 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.

На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят поликлиники, школу и детсады

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