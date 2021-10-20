14:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал закон о внесении столичных предпринимателей в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Принятый закон определяет понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Кроме того, документ устанавливает виды поддержки бизнесменов, в том числе финансовую, имущественную и информационную, а также оказывает помощь в организации профессионального обучения.
Власти города выразили уверенность, что данный закон позволит усилить поддержку московских предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального бизнеса.
Ранее сообщалось, что столица возместит затраты на развитие деятельности для высокотехнологичных компаний. В частности, для бизнеса предусмотрена компенсация затрат на выплаты процентов по кредитам, а также покупку или лизинг специализированного оборудования.
Собянин внес столичных предпринимателей в Единый реестр малого и среднего бизнеса
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