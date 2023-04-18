08:59Город
Более 800 незаконных строений ликвидировали в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты ликвидировали 840 объектов самовольного строительства за первый квартал 2023 года, а также освободили более 120 тысяч "квадратов" общественного пространства в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Ивана Боброва.
По его словам, системная работа по демонтажу незаконных строений направлена в первую очередь на предотвращение потенциальных угроз, связанных с нарушениями при строительстве. Бобров рассказал, что большая часть демонтированных строений представляет собой незаконные склады, административные и хозяйственные пристройки.
Он подчеркнул, что любой самострой ухудшает вид города и нарушает его архитектурное пространство. Ликвидация незаконно возведенных объектов является одним из приоритетных направлений деятельности Госинспекции по недвижимости, отметил Бобров. Специалисты ведомства в том числе проводят профилактические мероприятия по предупреждению нарушений.
В ходе работ они рассказывают пользователям и собственникам объектов недвижимости, что необходимо сделать в рамках правового поля и не допускать нарушений земельного законодательства.
Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что суд признал самостроем здание и некапитальную пристройку к нему на улице Говорова в Можайском районе. Владельца обязали демонтировать объект в течение месяца.
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