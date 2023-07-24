Эксперимент с бесплатной парковкой для пациентов проведут в трех поликлиниках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пациенты трех московских больниц смогут бесплатно оставить машину на стоянке поликлиник на 2 часа в рамках проекта, который стартует с 31 июля. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей, запускаем пилотный проект. Теперь бесплатный период распространяется на первые два часа, после чего начинает действовать повышенный тариф, который составляет 1 000 рублей в час", – заявила она.

Как уточнила заммэра Москвы, пилотный проект затрагивает 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник. Места отметят специальными синими информационными щитами.

В случае положительных отзывов москвичей проект планируется расширить, резюмировала Ракова.

Чтобы воспользоваться новым тарифом, необходимо запустить парковочную сессию любым удобным способом. Затем начать сессию в течение 5 минут с момента остановки, первые 2 часа парковка будет бесплатной.

После этого будет списана плата за парковку по установленному тарифу. Повторно оставить машину на парковке бесплатно можно не раньше чем через 30 минут после завершения предыдущей парковочной сессии.

Ранее Ракова рассказала о начале работы Московской службы онкопсихологов в семи центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Она добавила, что после этого успеха служба онкопсихологов появилась еще в четырех учреждениях, затем список расширился до семи.

Кроме этого, по словам заммэра, был запущен проект в виде телемедицинской линии с психологами для пациентов с онкологическими заболеваниями.

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