Более 6 тыс городских объектов реализовали на торгах в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва реализовала на торгах более шести тысяч объектов с января по июнь этого года. Ими стали здания и помещения под бизнес, земельные участки, парковки и нестационарные торговые объекты, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На торги выставляется городская собственность, которую жители, предприниматели и инвесторы могут арендовать или приобрести, а также получить право на строительство или ведение торговой деятельности. Наибольшим спросом пользовались машино-места на городских паркингах: жители столицы приобрели более пяти тысяч таких объектов", – отметил он.

Также москвичи и предприниматели приобрели или арендовали 44 земельных участка, площадь которых составила более семи гектаров. Из них 37 лотов реализовали под индивидуальное строительство и семь – для коммерческого применения. На данных участках будет около 43 тысячи квадратных метров площадей и более 19 тысяч квадратных метров частной недвижимости.

В частности за первое полугодие в столице реализовали 118 нестационарных торговых точек. Победители аукционов делают там кафе, продовольственные и сувенирные магазины, павильоны и киоски, торговые автоматы, бахчевые развалы и елочные базары.

"Из всех видов реализованных объектов наиболее востребованными оказались земельные участки: в среднем на один лот претендовали 10 участников аукциона. На торгах по продаже нежилых помещений конкуренция составляла семь претендентов на объект, на торгах по аренде – шесть", – добавил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ранее город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

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