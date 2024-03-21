Дом с кинотеатром на крыше построят в Раменках в 2027 году

Фото: stroi.mos.ru

Жилой дом с террасой и кинотеатром на крыше появится на улице Мосфильмовской в районе Раменки в 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Площадь дома с эксплуатируемой крышей и подземным паркингом составит 16,4 тысячи "квадратов", уточнил он.

"На крыше планируется обустроить террасу, кинотеатр и зону для занятий спортом. Завершение строительства планируется в I квартале 2027 года", – сказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что по проекту там появится внутренний двор, в котором проведут озеленение, обустроят детскую площадку и зоны для отдыха и спорта. По его словам, объем инвестиций на реализацию проекта составит 4,3 миллиарда рублей. Объект построят по адресу улица Мосфильмовская, дом 31А.

Ранее глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что в 2023 году порядка 42 миллионов квадратных метров недвижимости одобрили к строительству в Москве. Она уточнила, что наибольший интерес инвесторы проявляют к проектам по возведению жилья.

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