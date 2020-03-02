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Политика

02 марта, 20:32

США сняли санкции с двух компаний из РФ

политика

Фото: depositphotos/etienjones

США вывели из-под санкций зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.

Санкции против этих компаний Вашингтон ввел в июне 2017 года в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Тогда ситуация на Корейском полуострове обострилась после ракетных испытаний КНДР.

В США составили список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы. Предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, ведущих коммерческую деятельность с Пхеньяном.

Ранее Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России. В документе отмечается, что "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Кроме того, американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции против РФ за якобы вмешательство в будущие выборы президента США.

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