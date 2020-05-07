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Общество

12:32

В Германии заявили о продолжении пандемии до конца года

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Пандемия коронавируса продлится как минимум до конца года, считает глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk он заявил, что самые оптимистичные оценки. По мнению Брауна, до сих пор граждане ФРГ образцово соблюдали ограничения. Это привело к снижению числа новых случаев заражения и без более жестких мер, добавил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила о существенном снижении темпов распространения коронавируса в стране. По ее словам, это указывает на преодоление первой стадии пандемии. Однако Меркель подчеркнула, что страна находится в самом начале и долго будет иметь дело с этим вирусом.

По последним данным института вирусологии имени Роберта Коха, в Германии насчитывается 166 091 случае заражения коронавирусом, умерли 7 119 человек. Выздоровели 139 900 пациентов.

Согласно информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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