Канцлер Германии заявила о преодолении первой стадии распространения COVID-19

Фото: AP Photo/Jens Meyer

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о существенном снижении темпов распространения коронавируса в стране, что указывает на преодоление первой стадии пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом", – заявила политик.

По словам Меркель, медикам удалось добиться замедления роста числа заболевших. Большую помощь в этом оказал принцип отслеживания цепочек заражения. Как следствие, ежедневный прирост случаев не превышает тысячу несколько дней подряд.

По данным Института Роберта Коха, в Германии заразились 164 807 человек, умерли 6 996, выздоровели 137 400. Ранее ФРГ в списке стран с наибольшим числом заражений обогнала Россия.

