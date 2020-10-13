На Украине до конца года продлили карантин из-за COVID-19

17:54
Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO/EPA
На Украине до конца текущего года продлили карантин, который был введен из-за распространения COVID-19. Соответствующее решение принял кабинет министров страны, передает RT.
В материале говорится, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства сообщил о продлении карантина. Правительство проголосовало за это решение единогласно.
Ранее сообщалось, что многие страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19. К примеру, кабмин Таиланда принял решение продлить до 31 октября режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. А правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где были выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,074 миллиона человек скончались.
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