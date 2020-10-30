В КСУ увидели в идее Зеленского о роспуске суда признаки переворота

16:25
Фото: president.gov.ua
В законопроекте о роспуске Конституционного суда Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, имеются признаки конституционного переворота. Об этом рассказал глава КСУ Александр Тупицкий, сообщает ТАСС.
"Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины имеет признаки конституционного переворота в стране", – поделился Тупицкий. По его словам, в настоящий момент есть проект закона, который не проработан.
"Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149-й статьи Конституции Украины", – подчеркивает глава КСУ. В частности, Тупицкий удивился, что судьи могут быть уволены, а также механизму данной процедуры.
"Что должно состояться в парламенте во вторник? Законом или постановлением отменить решение КСУ?" – сказал он. По словам Тупицкого, остается вопрос: зачем в неконституционное дело вовлекается парламент страны.
"Не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет", – обращает внимание глава КСУ.
Владимир Зеленский внес в Верховную раду документ, который предлагает прекратить полномочия судей КСУ. Еще глава государства предложил признать решение инстанции о неправомерности значительной части положений антикоррупционного закона ничтожным.
Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом. Президент Украины отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: