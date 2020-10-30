В КСУ увидели в идее Зеленского о роспуске суда признаки переворота

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В законопроекте о роспуске Конституционного суда Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, имеются признаки конституционного переворота. Об этом рассказал глава КСУ Александр Тупицкий, сообщает ТАСС.

"Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины имеет признаки конституционного переворота в стране", – поделился Тупицкий. По его словам, в настоящий момент есть проект закона, который не проработан.

"Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149-й статьи Конституции Украины", – подчеркивает глава КСУ. В частности, Тупицкий удивился, что судьи могут быть уволены, а также механизму данной процедуры.

"Что должно состояться в парламенте во вторник? Законом или постановлением отменить решение КСУ?" – сказал он. По словам Тупицкого, остается вопрос: зачем в неконституционное дело вовлекается парламент страны.

"Не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет", – обращает внимание глава КСУ.

Владимир Зеленский внес в Верховную раду документ, который предлагает прекратить полномочия судей КСУ. Еще глава государства предложил признать решение инстанции о неправомерности значительной части положений антикоррупционного закона ничтожным.

Ранее Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом. Президент Украины отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный".