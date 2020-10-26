На Украине поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов

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В ходе всеукраинского опроса жители поддержали легализацию каннабиса и сокращение числа депутатов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола группы "Рейтинг".

По данным аналитиков, 95 процентов украинцев высказалось за сокращение числа депутатов с 450 до 300, а также за пожизненное заключение за коррупцию (81%).

Кроме того, 78 процентов респондентов положительно ответили на вопрос о необходимости использования Будапештского меморандума.

Он был подписан в 1994 году. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

После этого Украина ликвидировала свой ядерный потенциал, а Россия, Великобритания и США гарантировали стране безопасность.

Предложение о легализации каннабиса в медицинских целях также получило широкую поддержку (70%).

Меньше всего положительных ответов было дано на вопрос о создании свободной экономической зоны в Донбассе – 45 процентов. Противников этой идеи оказалось 33 процента.

Опрос проводили параллельно с местными выборами возле избирательных участков. Гражданам было предложено ответить на пять вопросов.