Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе

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Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны.
В эфире телеканала "Украина 24" первый президент страны указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.
По его словам, они включают в себя периоды до и после войны. В частности, переход неподконтрольных территорий в систему украинской власти.
Политик добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов.
Такими условиями Кравчук назвал прекращение военных действий, выборы, формирование власти и принятие экономических законов.
Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады, ранее заявил, что Украина ищет новые пути возвращения территорий.