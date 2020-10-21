Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе

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Глава делегации Киева в контрольной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на юго-востоке страны.

В эфире телеканала "Украина 24" первый президент страны указал на необходимость принятия законов о реинтеграции региона.

По его словам, они включают в себя периоды до и после войны. В частности, переход неподконтрольных территорий в систему украинской власти.

Политик добавил, что процесс реинтеграции Донбасса в состав Украины комплексный, и он должен состоять из четырех компонентов.

Такими условиями Кравчук назвал прекращение военных действий, выборы, формирование власти и принятие экономических законов.

Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады, ранее заявил, что Украина ищет новые пути возвращения территорий.