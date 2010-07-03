Политолог прокомментировал дело о госизмене против Кличко

16:12
Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Wire/Pavlo Gonchar
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал сообщение о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко.
По его мнению, это вполне ожидаемое событие, поскольку новая украинская власть в лице Зеленского давно объявила войну Кличко.
"Я не уверен, что дело зайдет дальше объявления об уголовном производстве. Сам факт этого уголовного производства вредит электоральному имиджу Кличко. И эта новость служит очередным поводом для критики Кличко... Поэтому теперь ему придется оправдываться. Я сомневаюсь, что он сможет занять не оправдательную, а наступательную позицию", – цитирует политолога RT.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о государственной измене и хищении денег в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Дело было открыто по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины. Мэра Киева подозревают в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Кроме того, Кличко мог способствовать незаконному обогащению частных лиц за счет городского бюджета.
Депутаты Киевского городского совета считают, что политик также причастен к самовольному захвату земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.
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