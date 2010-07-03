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В мире

15:06

Кличко стал фигурантом уголовного дела о госизмене и хищении средств

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Danil Shamkin/Ukrinform via ZUMA Wire/ZUMA

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о государственной измене и хищении денег в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом сообщает "Газета.ру".

Дело было открыто по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины.

Мэра Киева подозревают в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Кроме того, Кличко мог способствовать незаконному обогащению частных лиц за счет городского бюджета.

Депутаты Киевского городского совета считают, что политик также причастен к самовольному захвату земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

Кличко избрали мэром Киева 5 июня 2014 года. Пост главы городской госадминистрации он занимает с 25 июня 2014 года. Право назначать на эту должность предоставлено президенту. Решение конституционного суда позволяет одному человеку занимать должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

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