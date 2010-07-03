Кабмин Украины согласился уволить Кличко с поста главы Киева

16:14
16:14
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
Кабинет министров Украины направил Владимиру Зеленскому представление на увольнение Виталия Кличко с должности главы администрации Киева, сообщает ТАСС.
Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимает президент.
"У меня есть убеждение, что коррупционная практика в Киеве не прекратилась, все еще есть группы влияния, которые оказывают давление на деятельность администрации", – сказал он. По мнению Гончарука, новый глава администрации должен будет исправить сложившуюся ситуацию.
Ранее офис президента Украины попросил кабмин уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.
Кличко избрали мэром Киева 5 июня 2014 года. Пост главы городской госадминистрации он занимает с 25 июня 2014 года. Право назначать на эту должность предоставлено президенту, а решение конституционного суда позволяет одному человеку занимать должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации, так как считается, что их совмещение является наиболее верным залогом эффективной работы руководителя города.
В случае увольнения с одной должности Кличко останется в статусе "Киевский городской голова".
Недавно пользователи соцсетей высмеяли Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз". В беседе с журналистом Кличко запнулся при попытке произнести название организации. В итоге выговорить название вуза мэр смог лишь при помощи своего собеседника.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: