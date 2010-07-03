Кабмин Украины согласился уволить Кличко с поста главы Киева

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Кабинет министров Украины направил Владимиру Зеленскому представление на увольнение Виталия Кличко с должности главы администрации Киева, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу принимает президент.

"У меня есть убеждение, что коррупционная практика в Киеве не прекратилась, все еще есть группы влияния, которые оказывают давление на деятельность администрации", – сказал он. По мнению Гончарука, новый глава администрации должен будет исправить сложившуюся ситуацию.

Ранее офис президента Украины попросил кабмин уволить главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.

Кличко избрали мэром Киева 5 июня 2014 года. Пост главы городской госадминистрации он занимает с 25 июня 2014 года. Право назначать на эту должность предоставлено президенту, а решение конституционного суда позволяет одному человеку занимать должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации, так как считается, что их совмещение является наиболее верным залогом эффективной работы руководителя города.

В случае увольнения с одной должности Кличко останется в статусе "Киевский городской голова".

Недавно пользователи соцсетей высмеяли Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз". В беседе с журналистом Кличко запнулся при попытке произнести название организации. В итоге выговорить название вуза мэр смог лишь при помощи своего собеседника.