В МИД Финляндии расследуют пранк Вована и Лексуса с участием главы ведомства Валтонен

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В МИД Финляндии начали расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. Об этом говорится на официальной странице МИД страны в соцсети X.

В ведомстве добавили, что видеозвонок не вызвал каких-либо подозрений. Во время разговора Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на некоторые актуальные вопросы.

В МИД Финляндии отметили, что усиливают свои процедуры, чтобы избежать впредь подобных ситуаций.

Ранее пранкеры Вован и Лексус сообщили, что создание фейков о России поставлено на Украине на государственный уровень, а развод мошенниками используется не только с целью вымогательства денег, но и для организации терактов.

До этого пранкеры поговорили с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом от лица экс-лидера Украины Петра Порошенко.

В беседе британский политик обратил внимание на то, что Соединенным Штатам и Великобритании ранее не раз удавалось осуществить смену власти в небольших странах, воздействуя на них извне.