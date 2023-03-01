Пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего главу МИД Великобритании

Фото: rutube.ru/Пранкеры Вован и Лексус

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с бывшим главой МИД Великобритании Уильямом Хейгом от лица экс-лидера Украины Петра Порошенко. Видеозапись разговора была опубликована на их Rutube-канале.

В беседе британский политик обратил внимание на то, что Соединенным Штатам и Великобритании ранее не раз удавалось осуществить смену власти в небольших странах, воздействуя на них извне. А вот в России, по его словам, это сделать невозможно.

Хейг, общаясь с пранкерами, вспомнил, как приезжал в Москву, находясь в должности министра. В рамках своего визита он встречался с представителями гражданского общества и различных групп, продвигающих демократию.

"Любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных государств", – отметил дипломат.

Ранее пранкеры разыграли бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель от лица Порошенко. В ходе беседы она сообщила, что Запад не менял позицию по Украине и ведет диалог с США.

Помимо этого, Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены для недопущения "более худших вещей". По ее словам, договоренности нужны были, чтобы развить силу Украины и дать ей больше вооружений.

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