Сотрудница незаконно присвоила имущество столичной фирмы

15:31
Фото: depositphotos/belchonock
Имущество фирмы незаконно присваивала ее сотрудница. Подозреваемую задержала столичная полиция, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Ею оказалась 30-летняя москвичка.
"В полицию обратился руководитель организации, расположенной в Остаповском проезде. Мужчина сообщил, что сотрудница отдела клиентской поддержки незаконно присвоила 11 ноутбуков, наушники и монитор для компьютера. Общий материальный ущерб составил свыше 480 тысяч рублей", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Отмечается, что женщина меняла бракованную технику на новую и продавала ее, а вырученные средства тратила на личные нужды. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Она находится под подпиской о невыезде.
Ранее против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. По данным СК, в июне 2017 года женщина предоставила в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты фальшивые документы с целью получения ежемесячной выплаты по пенсии из-за инвалидности.
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