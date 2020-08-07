Дело возбудили против женщины, обманом получавшей пенсию по инвалидности

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Следственный комитет (СК) в столице возбудил против женщины уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на стершего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

По данным СК, в июне 2017 года женщина предоставила в подразделение пенсионного фонда и социальной защиты фальшивые документы с целью получения ежемесячной выплаты по пенсии из-за инвалидности.

Отмечается, что за 1,5 года женщина получила более 250 тысяч рублей. В отношении подозреваемой 1966 года рождения возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ближайшее время женщине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее столичная полиция задержала подозреваемого в мошеннических действиях. С заявлением в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что нашла в интернете объявление об установке окон и позвонила по указанному номеру. Там ей предложили внести предоплату.

Заявительница отдала 120 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали на улице Новорязанской. Им оказался 43-летний приезжий.

