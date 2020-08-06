В Москве задержали приезжего, подозреваемого в мошенничестве

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Столичная полиция задержала подозреваемого в мошеннических действиях, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
С заявлением в полицию обратилась москвичка, которая рассказала, что нашла в интернете объявление об установке окон и позвонила по указанному номеру. Там ей предложили внести предоплату.
Заявительница отдала 120 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали на улице Новорязанская. Им оказался 43-летний приезжий.
Выяснилось, что мужчина достал поддельную печать от ликвидированной фирмы и от ее лица размещал объявления, предлагая услуги по остекленению и ремонту балконов.
Некоторые заказы он выполнял с помощью подрядчиков, а часть денег, полученных в качестве предоплаты, тратил на собственные нужды, не выполняя взятые на себя обязательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее столичная полиция инициировала проверку по факту мошенничества при продаже медицинских масок. Сумма ущерба составила 1,9 миллиона рублей.
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