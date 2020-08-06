Эксперт рассказал об опасностях генеральной доверенности

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Слишком широкие полномочия генеральной доверенности могут лишить человека имущества, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Рекомендации по составлению документов дал юрист Натан Будовниц. По его словам, формулировки "генеральная доверенность" в юридическом смысле нет. Такое понятие возникло в народе после того, как стали появляться доверенности с максимально широким спектром действий. Однако специалист не рекомендует составлять подобные документы.

"В доверенность следует включать не всевозможные полномочия, а только те, которые нужны для осуществления тех или иных задач. Разумеется, доверенность стоит выдавать тому лицу, в котором доверитель не сомневается (доверяет ему)", – отмечает юрист.

Кроме этого, Будовниц отмечает, что в документе не стоит указывать право получения денег доверенным лицом. Финансы безопаснее передавать собственнику.

Также стоит обратить внимание на возможности передоверия. Случается, что доверенное лицо имеет право передачи полномочий третьему лицу.

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