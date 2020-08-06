Эксперт рассказал об опасностях генеральной доверенности

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Слишком широкие полномочия генеральной доверенности могут лишить человека имущества, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Рекомендации по составлению документов дал юрист Натан Будовниц. По его словам, формулировки "генеральная доверенность" в юридическом смысле нет. Такое понятие возникло в народе после того, как стали появляться доверенности с максимально широким спектром действий. Однако специалист не рекомендует составлять подобные документы.
"В доверенность следует включать не всевозможные полномочия, а только те, которые нужны для осуществления тех или иных задач. Разумеется, доверенность стоит выдавать тому лицу, в котором доверитель не сомневается (доверяет ему)", – отмечает юрист.
Кроме этого, Будовниц отмечает, что в документе не стоит указывать право получения денег доверенным лицом. Финансы безопаснее передавать собственнику.
Также стоит обратить внимание на возможности передоверия. Случается, что доверенное лицо имеет право передачи полномочий третьему лицу.
Ранее силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество. Уточняется, что законопроект разрабатывали Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.
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