Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс о налоговом мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Зампредседателя Следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко при этом подчеркнула, что этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано.

Она напомнила, что традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи Уголовного кодекса – с 198 по 199.2, и добавляется статья 159, то есть мошенничество. По словам Леоненко, как правило, событие такого преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.

Уточняется, что законопроект разрабатывали Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Ранее стало известно, что в России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке. Для этого на машину оформляется аренда, например для работы в такси, и поддельная доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС.