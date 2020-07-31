Банки захотели списывать деньги со "спящих счетов" – СМИ

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Российские банки предложили списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь, сообщает газета "Известия".

Предложения, в рамках "регуляторной гильотины" ЦБ – механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка – готовит Абсолют Банк. Как уточняется, речь идет о тех клиентах, которые не сообщили в банк об изменении своих идентификационных данных и не отвечали на звонки кредитных организаций в течение года.

"Инициативу уже поддержали в РСХБ, ПСБ, "ЮниКредите", Росбанке и "Зените", – говорится в материале.

Как отмечают авторы инициативы, данные меры позволят клиентам избежать штрафов и неустоек. При этом банки смогут получить средства за оказанные услуги. Кроме того, это поможет предотвратить возможное мошенничество со "спящими" счетами.

В материале отмечается, что на сегодняшний день банки не имеют права списывать деньги со счетов клиентов, чьи данные не обновлялись в течение года.

Ранее сообщалось, что в осеннюю сессию работы Госдумы рассмотрят законопроект о запрете на использование мелкого шрифта в дополнительных условиях договоров с банками. Речь идет о дополнительных соглашениях, которые банковские организации, как правило, прописывают мелким шрифтом внизу страницы, и поэтому они остаются "незамеченными". Изменение планируется внести в закон "О банках и банковской деятельности".

