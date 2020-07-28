В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете мелкого шрифта в банковских допсоглашениях

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Законопроект о запрете на использование мелкого шрифта в дополнительных условиях договоров с банками рассмотрят в осеннюю сессию работы Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
"Необходимо исключить ситуацию, когда граждане получают меньшие доходы от вкладов, так как упускают из виду отдельные условия договоров. Речь идет о дополнительных соглашениях, которые банковские организации, как правило, прописывают мелким шрифтом внизу страницы, и поэтому они остаются "незамеченными", – заявил соавтор документа Игорь Дивинский.
Изменение планируется внести в закон "О банках и банковской деятельности". Дивинский подчеркнул, что законопроект будет рассмотрен максимально оперативно и тем самым скорее начнет защищать интересы граждан.
Ранее сообщалось, что глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил за запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков. По мнению специалиста, несовершенством защиты пользуются злоумышленники.
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